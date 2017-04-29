Тракторы, специально изготовленные Онежским заводом, отправились на Землю Франца-Иосифа

На фото: Техника ООО «ОТЗ» в арктическом исполнении

Сотрудники завода изготовили три гусеничных машины с самосвальными кузовами для работы в сложных арктических условиях.

В частности, на базу гусеничной машины 4-го тягового класса ОТЗ-400 были установлены более широкие гусеницы диаметром 600 мм вместо традиционных 500 мм. Новые размеры гусеницы потребовали изготовления модернизированных рам, которые до этого выпускались лишь в единичных экземплярах.

—Условия контракта на изготовление машин были очень жесткие, – пояснил главный конструктор ООО «ОТЗ» Виктор Зайцев.

Жесткие сроки определялись необходимостью погрузки готовых машин на корабль, направляющийся в сопровождении ледокола на Землю Франца-Иосифа, сроки отплытия которого были строго определены и не подлежали перенесению.

Техника «Онежского тракторного завода» в арктическом исполнении будет задействована в государственной программе по очистке островов архипелага.