На стене музея ИЗО в Архангельске появится новое граффити

Граффити по мотивам культового полотна Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня» появится на стене музея в рамках проекта «Под впечатлением».

Сейчас на прежде белой стене уличной галереи, которая окрасилась в лазурно-голубой, уже видны силуэты кумачово-красного коня, готовящегося ударить по водной глади копытом и его юного наездника. Работа началась 17 мая.

Как и прежде, стрит-арт рисует молодой уличный художник из Архангельска Артём Хазанов, но на этот раз — не один, а со своим отцом Александром, который долгое время проработал в музее реставратором и художником-резчиком по дереву.



Как правило, в свою граффити-интерпретацию картины Хазанов вносит что-то от себя: например, очертания архангельской «высотки» или фотографов с «зеркалками».

— Здесь пока изменений нет, — рассказывает Артём. — Но в оригинале на заднем плане есть ещё два коня, и я подумал, может, вместо них велосипедистов изобразить и велосипеды в воде?

— Петров-Водкин бы оценил, — шутит Александр Хазанов.

Завершающие штрихи валиком и «пшики» баллончиком с краской будут сделаны на открытии акции «Ночь музеев 2017» — 20 мая с 19:00 до 20:30, - пишет ИА "Регион 29".