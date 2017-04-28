Выпускники области написали проверочную работу по истории

Как и другие всероссийские проверочные работы, ВПР по истории для одиннадцатиклассников в этом году проводится в режиме апробации.

Это значит, что каждая школа или гимназия самостоятельно принимает решение о том, нужна ли её ученикам дополнительная проверка знаний. Более 16 тысяч учебных заведений из 83 регионов страны провели у себя ВПР.

Участие в ВПР позволит понять, насколько школьники овладели базовыми историческими знаниями, умением применять их для оценки сущности общественных явлений. От ребят также потребовались навыки поиска, анализа и оценки содержащейся в различных источниках информации.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Организация ВПР предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Выставлять отметки школьникам не рекомендуется, а результаты не влияют на получение аттестата. Данные нужны для формирования новых программ в сфере регионального образования. Эта независимая оценка позволит совершенствовать методики преподавания предметов в конкретных школах, - сообщает министерство образования и науки региона.