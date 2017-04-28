В Архангельской области планируется массовая замена лифтов в жилых домах

В Архангельской области должны быть заменены 305 лифтов, отработавших нормативный срок службы. Региональный фонд капремонта жилья уже заключил договоры на выполнение работ с подрядчиками.

Работы по замене лифтового оборудования будут проведены в 81 многоквартирном жилом доме Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного и Коряжмы. Общая стоимость работ составляет 605 миллионов рублей. В частности, в областном центре будет заменено 126 лифтов, в Северодвинске – 144.

При замене будет использовано современное энергоэффективное антивандальное лифтовое оборудование отечественного производства.

Архангельская область вошла в первую тройку регионов, запустивших масштабные проекты по замене лифтов в жилищном фонде, - сообщает пресс-служба правительства области.

—Завершение аукционных процедур и подписание договоров – это первый шаг по выполнению поручения губернатора об ускорении темпов работ по замене лифтов в многоквартирных домах, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Масштабная работа по модернизации лифтового хозяйства будет продолжена и в дальнейшем.