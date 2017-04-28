В областном центре прошел фестиваль "Норвежская весна"

Вечер в музее художественного освоения Арктики начался с рассказа ведущих вечера – Арне Бьерхёя и Руаля Ларсена об истории принятия Норвежской конституции и о том, почему для норвежцев так важен этот день.

—После поражения Дании в войне с Англией, Норвегия перестала быть датской провинцией и перешла под власть Швеции с правом самоуправления. 17 мая 1814 года Учредительным собранием в Эйдсволле была принята Конституция и провозглашена независимость Норвегии, – рассказал Арне Бьерхёй.

В этом году темой праздника почётное консульство Норвегии в Архангельске обозначило народную музыку.

Музыкальную часть вечера открыли две гостьи: Йоханне Мьос и Кине Гиллендскуг, которые пели традиционные норвежские колыбели, вальсы и танцевальные песни 17-18 веков. Артистки исполнили несколько трогательными и проникновенных песен, больше всего зрители оценили народные колыбельные.

После норвежских гостей выступал фольклорный театр поморской культуры «Сузёмье», который исполнил специальную приветственную песню для норвежских гостей и несколько традиционных северных песен.

Вечер завершился джазовым концертом норвежских и русских участников международного фестиваля «UKM Arctic» и выступленим с двух юных певиц из Пинежского района – Алёной и Сашей, - сообщает портал "Правда Севера".

—Мы всегда приглашаем людей, для которых Норвегия является не просто соседом, тех, у кого есть родственные и трудовые связи, и участников наших международных проектов. Мы очень рады, что нас становится больше, и мы уже не помещаемся в залах музея, – это значит, что соседские отношения между нашими странами развиваются правильно, – отметил почётный Консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалёв.