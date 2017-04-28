Вузы региона будут готовить лучших школьников Поморья к олимпиадам

Идея о новом проекте по поддержке талантливых учеников была озвучена в ходе встречи министра образования и науки Поморья Игоря Скубенко с победителями всероссийской олимпиады школьников.

Всего порядка 30 человек представляли наш регион на российском уровне, и девять из них стали призёрами и победителями. Десятиклассник Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Павел Белоусов оказался призёром сразу четырёх олимпиад.

На встрече с главой образовательного ведомства благодарили не только самых успешных школьников Поморья, но и педагогов, которые занимаются подготовкой ребят. Игорь Скубенко вручил наставникам благодарности.

В ходе дискуссии учителя и ребята высказали просьбу об организации детальной подготовки наиболее успешных школьников к российским финалам интеллектуальной олимпиады, - сообщает пресс-служба правительства области.

Чтобы быть более конкурентоспособными, нашим ученикам нужны занятия с профессорами вузов и оборудование, которым располагают вузы региона.

—Мы уже прорабатываем вопросы организации такой подготовки на базе САФУ. Интерес к этому проекту проявляют и в федеральном вузе. Уверен, что мы сможем вывести подготовку наших школьников к главным финалам всероссийской олимпиады на качественно новый уровень, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Кроме того, глава ведомства выразил надежду на то, что лучшие ученики школ Поморья смогут найти применение своим способностям на своей родине. Для этого сегодня у талантливых молодых людей есть много возможностей.

—Ваши знания, ваши способности и энергия необходимы региону. Тем, кто хочет развивать науку, можно посоветовать обратить внимание на Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики – перед ним поставлены самые амбициозные задачи. Нехватка высококвалифицированных кадров ощущается и на наших предприятиях, многие из которых готовы предложить достойную оплату труда, – подчеркнул Игорь Скубенко.