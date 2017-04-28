15 лучших бойцов студенческих отрядов Северо-Запада отправятся в Арктику Состоялся конкурсный отбор на право участия в работе сводного студенческий отряда «Гандвик», который будет работать на территории островов архипелага Земля Франца Иосифа летом 2017 года. В состав отряда вошли лучшие бойцы студенческих отрядов Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, города Санкт-Петербурга. Всего их 15 человек. Проект был реализован в 2013 и 2014 годах. В летний период бойцы занимались технологическими работами по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба на территории островов архипелага Земля Франца Иосифа. В июле отряд отправится на место проведение работ, где займется ликвидацией накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности мусора.



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