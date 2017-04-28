15 лучших бойцов студенческих отрядов Северо-Запада отправятся в Арктику

В состав отряда вошли лучшие бойцы студенческих отрядов Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, города Санкт-Петербурга. Всего их 15 человек.
Проект был реализован в 2013 и 2014 годах. В летний период бойцы занимались технологическими работами по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба на территории островов архипелага Земля Франца Иосифа. В июле отряд отправится на место проведение работ, где займется ликвидацией накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности мусора.