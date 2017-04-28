Юные северодвинцы вступили в ряды юнармейцев

В северодвинском ДОФе прошла церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Впервые красные береты юнарейцев сегодня надели ученики школ №№ 11, 21, 28, морской кадетской школы им. адмирала П.Г. Котова, воспитанники ДМЦ «Североморец» и 10 учеников Приморской средней школы из Рикасихи.

Новобранцев приветствовали начальник 907 объединённого учебного центра Леонид Зинченко, начальник штаба Беломорской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Чередниченко, начальник управления образования администрации Сергей Попа, ветеран военно-морского флота капитан 1 ранга Валерий Кисеев. Гостем торжества стал участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Северодвинска Сергей Николаевич Табанин.- Быть юнармейцем - это обязанность, которая подразумевает не только участие в военно-спортивных играх или несение почётного караула возле Вечного огня, это и обширная волонтёрская деятельность, которая направлена, прежде всего, на помощь ветеранам великой Отечественной войны, - подчеркнул начальник регионального штаба «Юнармия» Архангельской области Михаил Устинов.

Первые отряды движения «Юнармия» были сформированы 18 февраля 2017 года на базе 28-го отряда специального назначения войск Национальной гвардии «Ратник». Таким образом, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны страны Сергея Шойгу. Цели, которые преследуются созданием этого движения, - объединение и координация деятельности молодёжных организаций военно-патриотической направленности, развитие государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности нашей страны.

Первыми юнармейцами Северодвинска стали ребята, которые занимаются в ДМЦ «Североморец», ученики школ №№ 2 и 13.По завершении церемонии гости и герои сегодняшнего дня - юнармейцы - с интересом знакомились с экспозицией, развёрнутой в фойе ДОФа военно-историческим клубом «Северная Двина». После чего всех пригласили на концерт эстрадного ансамбля «Северное сияние», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.