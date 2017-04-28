На Соловках отреставрировали памятник юнгам Соловецкой школы юнг

Работы по реставрации памятника проведены в рамках подготовки к 75-летию Соловецкой школы юнг, которое отмечается в этом году.

Памятник был установлен в 1972 году, в год 30-летия легендарной школы.

-Памятному знаку в этом году исполнилось 45 лет, – рассказала заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева. – С ним связаны история знаменитой школы юнг, судьбы многих выдающихся людей военного и послевоенного времени. Эти обстоятельства позволяют в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны культурного и исторического наследия включить наш памятник в национальный свод исторического и культурного наследия.

Первые торжественные мероприятия у обновлённого памятника состоялись в День Победы. На торжественный митинг собрались практически все жители поселка, гости Соловков, работники музея, братия монастыря, - сообщает пресс-служба правительства области.