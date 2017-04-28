Температура воздуха +3,-2°, при прояснениях до -7°. Днем: в большинстве районов дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура воздуха +6,+11°, в южных районах +13,+18°, на северо-востоке +3,+8, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 18 мая, 11:51
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/18/50797.html
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18 мая в Поморье ожидается потепление
Облачная с прояснениями погода. Ночью: местами небольшие осадки, туман. Ветер юго-западный и южный 0-5 м/с, в северной половине 7-12 м/с.
Температура воздуха +3,-2°, при прояснениях до -7°. Днем: в большинстве районов дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура воздуха +6,+11°, в южных районах +13,+18°, на северо-востоке +3,+8, - сообщает Северное УГМС.
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