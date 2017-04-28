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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/17/50794.html

Общество

В Архангельске появится городской фонтан

В Архангельске появится городской фонтан
Фото пресс-службы администрации Архангельска
До конца мая должно быть определено место для установки фонтана с привязкой к территории. Такое поручение на градостроительном Совете Глава Архангельска Игорь Годзиш дал департаменту градостроительства.

Глава города дал департаменту градостроительства поручение до конца мая определиться с местом установки фонтана. Варианта два  - на Набережной Северной Двины вблизи от Кафедрального Собора и также на набережной, но у ТЦ «Прага».

- Были рассмотрены самые разные площадки для установки фонтана, но именно эти два места, по мнению архитекторов, наиболее подходят для этих целей. Фонтан - масштабное сооружение диаметром 18 метров и высотой 6 метров, поэтому площадка должна быть достаточно большой по площади. Важно, чтобы сооружение не подавляло своим масштабом окружающее пространство и силуэтно вписывалось в него. Кроме того, композиционно фонтан несет символическую смысловую нагрузку и связан с морской, географической тематикой, поэтому расположение его на фоне реки было бы уместно и логично, - считает Александра Юницына, директор департамента градостроительства.

Сегодня говорить о сроках установки фонтана рано, для этого после принятия окончательного решения по месту размещения необходимо будет разработать проект привязки объекта к местности, проект его установки, изыскать финансовые возможности для производства работ. Масштабные работы предстоят и по самому сооружению: нужно выявить дефекты, провести восстановление поврежденных или утраченных элементов, возможно, потребуются и художественные работы, закупить новую систему оборотного водоснабжения, систему разбрызгивания и очистки воды.

Предстоит также реализовать большой комплекс строительных работ – от прокладки коммуникаций до установки свайного основания и монтажа самого фонтана, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

- Тем не менее, сегодня мы можем уверенно говорить: городскому фонтану – быть. Архангельск – столица Поморья, городу по статусу необходимо иметь свой фонтан. По задумке, он станет местом притяжения горожан, где можно посидеть в тени деревьев на скамейке, посмотреть, как струится вода, отдохнуть от повседневных дел, - считает Александра Юницына.  

Сегодня 16:35

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Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 17:49

Фонтан на историческое место, а парня с кепкой - к собору, и руку повернуть обязательно на купола. Разрушителя религии - к церковному новоделу. Дескать: "Верной дорогой идёте к Гундяеву"
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