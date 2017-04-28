В областном центре продолжается борьба с незаконной рекламой

- В соответствии с Федеральным законом в Архангельске утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории города, - рассказал Михаил Трещев. - Согласно схемы размещения рекламных конструкций на территории города не допускаются нарушения рекламными конструкциями, размещаемыми на конструктивных элементах зданий и сооружений, архитектурного и художественного облика здания.
Также не допускается размещение рекламных конструкций, при котором перекрываются перспективы, обзор объектов культурного наследия, культовых зданий, закрывающих значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон. Не допускается размещение перетяжек, транспарантов-перетяжек на деревьях, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Всем предприятиям и организациям города было направлено требование по принятию незамедлительных мер по демонтажу рекламных конструкций и приведению земельных участков в надлежащее состояние.
- Работа по сносу незаконной рекламы на городских улицах будет продолжена, - подчеркнул Михаил Трещев. – Для нас важно объединить архитектурную, социальную и рекламную составляющую городской рекламы, чтобы рекламные конструкций не вступили в диссонанс с обликом города, а дополняли его.
За всё хотят бабло.
Теперь понятно, кто сдуру убрал "творческую" рекламу с ограды драмтеатра. Великие исполнители теперь рекламируются на городских помойках.