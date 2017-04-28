В областном центре продолжается борьба с незаконной рекламой

Главный художник Архангельска Михаил Трещев рассказал, что специалисты отдела по рекламе постоянно выявляют рекламные растяжки и баннеры, установленные незаконно.

- В соответствии с Федеральным законом в Архангельске утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории города, - рассказал Михаил Трещев. - Согласно схемы размещения рекламных конструкций на территории города не допускаются нарушения рекламными конструкциями, размещаемыми на конструктивных элементах зданий и сооружений, архитектурного и художественного облика здания.

Также не допускается размещение рекламных конструкций, при котором перекрываются перспективы, обзор объектов культурного наследия, культовых зданий, закрывающих значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон. Не допускается размещение перетяжек, транспарантов-перетяжек на деревьях, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Всем предприятиям и организациям города было направлено требование по принятию незамедлительных мер по демонтажу рекламных конструкций и приведению земельных участков в надлежащее состояние.

- Работа по сносу незаконной рекламы на городских улицах будет продолжена, - подчеркнул Михаил Трещев. – Для нас важно объединить архитектурную, социальную и рекламную составляющую городской рекламы, чтобы рекламные конструкций не вступили в диссонанс с обликом города, а дополняли его.