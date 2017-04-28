Причина - ремонт автомобильной дороги.
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Среда, 17 мая, 19:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/17/50789.html
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В Архангельске движение по проезду Сибиряковцев временно закрывается
С 17 мая по 31 октября движение всех видов транспорта будет закрыто по проезду Сибиряковцев на участке от ул. Теснанова до ул. Гагарина.
Причина - ремонт автомобильной дороги.
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А как же там заезжать в гаражи за областной больницей?