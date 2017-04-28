Столетний юбилей главной областной газеты отметили в Архангельске

Праздник, посвященный столетию "Правды Севера" состоялся 16 мая в областном театре драмы имени М.В. Ломоносова.

Первый номер газеты «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» вышел 1 апреля 1917 года. В 1929 году она получила свое нынешнее имя – «Правда Севера». Именно этот уникальный экземпляр газеты от 25 мая 1929 года за номером один, как символ связи поколений и преемственности традиций, был передан губернатором Архангельской области Игорем Орловым руководству холдинга «АТК-медиа», куда сегодня входит «Правда Севера».

За многолетний труд и верность профессии именными часами губернатора были награждены редактор газеты Светлана Лойченко, дизайнер-верстальщик Ольга Болдырева, журналист Алла Валуйских, ответственный секретарь Альберт Новосёлов и легендарный фотокор Валентин Гайкин.

Благодарность от имени главы региона вручена всему коллективу «Правды Севера».

Почётные грамоты и благодарности агентства по печати и СМИ, областного Собрания депутатов, главы города Архангельска, Северного (Арктического) федерального университета получили как заслуженные сотрудники издания Сергей Доморощенов, Лариса Смирнова, Наталья Парахневич, Марина Ледяева, Елена Ирха, так и сегодняшнее поколение газеты – Вадим Рыкусов, Мария Атрощенко, Константин Горчаков, Ильдар Хабибуллин, Ярослав Курганов.

Председатель архангельского областного отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер вручил редактору «Правды Севера» Светлане Лойченко высшую журналистскую награду – почётный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».