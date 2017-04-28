Архангельск присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 15 по 21 мая в Архангельске можно будет бесплатно пройти обследование и получить консультации по вопросам ВИЧ-инфекций.

В России в этих числах проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В Архангельской области запланированы мероприятия в учебных заведениях и трудовых коллективах. Каждый желающий может бесплатно и анонимно получить консультацию специалиста и пройти обследование на ВИЧ в Архангельском центре СПИД и в поликлиниках по месту жительства.

— Нужно формировать у населения, у молодёжи ответственное отношение к своему поведению. За 25 лет наблюдения в регионе выявлены почти 1300 больных ВИЧ, 6 % из них – молодые люди до 20 лет, – отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. – Чтобы остановить распространение СПИДа, необходимо соблюдать простые правила и своевременно проходить диагностику, которая максимально доступна для населения.

Как рассказала главный врач Архангельского центра СПИД Елена Попова, в дни акции организована выездная работа кабинета анонимного экспресс-тестирования в колледжи и техникумы Архангельска. В первый день акции прошли обследование 65 учащихся.

Пройти обследование на ВИЧ также можно в центре СПИД по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 20 с 15 мая по 19 мая года с 9:00 до 16.00 в кабинете № 8, 20 мая и 21 мая с 12:00 до 17:00 в кабинете № 7.

Консультации по вопросам ВИЧ – инфекции также можно получить по телефонам горячей линии «СПИД-Архангельск»: (8182) 21-53-08, +7 962 665-66-21 или на сайте Архангельского центра СПИД.

21 мая с 12:00 до 14:00 у здания центра СПИД будут работать интерактивные площадки по вопросам ВИЧ, - сообщает пресс-служба правительства области.