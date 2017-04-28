В Архангельске появится памятник трамваю

По словам заместителя главы по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, земельный участок уже передан городскому парку аттракционов «Потешный двор».
— Разрабатывается концепция сквера семейного и активного отдыха. Это будет совместный проект администрации города и бизнеса, – отметил Даниил Шапошников. – Уверен, что в будущем сквер станет любимым местом для прогулок и занятий спортом горожан всех возрастов.
В сквере планируется создать комплекс малых архитектурных форм для семейного отдыха – площадки для отдыха взрослых и детей, игрового комплекса, беседок.
Также на территории нового сквера будет размещен, бережно по старым фотографиям восстановленный мастерами судоремонтного завода «Красная Кузница», красный трамвай, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
А где будет памятник троллейбусу?Угробили весь электротранспорт,а теперь памятник ставят.Превратили город в колхоз.
Надеюсь, в трамвайчик можно будет зайти))