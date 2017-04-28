В Архангельске появится памятник трамваю

В Ломоносовском округе у ТЦ "Макси" продолжаются работы по благоустройству сквера. В прошлом году здесь силами волонтеров были убраны несанкционированные свалки, спилены старые сухие деревья.

По словам заместителя главы по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, земельный участок уже передан городскому парку аттракционов «Потешный двор».

— Разрабатывается концепция сквера семейного и активного отдыха. Это будет совместный проект администрации города и бизнеса, – отметил Даниил Шапошников. – Уверен, что в будущем сквер станет любимым местом для прогулок и занятий спортом горожан всех возрастов.

В сквере планируется создать комплекс малых архитектурных форм для семейного отдыха – площадки для отдыха взрослых и детей, игрового комплекса, беседок.

Также на территории нового сквера будет размещен, бережно по старым фотографиям восстановленный мастерами судоремонтного завода «Красная Кузница», красный трамвай, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.