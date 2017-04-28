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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/17/50776.html

Общество

17 мая в Поморье сохранится прохладная погода

17 мая в Поморье сохранится прохладная погода
Переменная облачность. Местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный и северный, в северной половине области днем юго-западный и южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура ночью +1,-4°, при прояснениях до -9°; днем +9,+14°, на северо-востоке +3,+8°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС. 

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