В Северодвинске прошла спортивная эстафета "Разведчик"

Победителем городской спортивно-военизированной эстафеты, которая прошла на базе реабилитационного центра «Солнышко», стала команда школы № 24.

Состязание посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Его главная цель - сохранение и совершенствование традиционных методов работы по патриотическому воспитанию детей и подростков и подготовке их к военной службе. В соревнованиях принимали участие четыре команды. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, участников объединил спортивный азарт, воля к победе и праздничное настроение.

Ребята выполнили творческий конкурс - представили свою команду, прошли полосу препятствий - сложный комплекс искусственных барьеров - и приняли участие в торжественном построении. В напряжённой борьбе 1 место заняла команда школы № 24, 2 место досталось морской кадетской школе, 3 место - у ребят из реабилитационного центра «Солнышко».

Дипломом за участие награждена команда школы № 16. Организаторы эстафеты выражают благодарность дорожно-патрульной службе 256 ВАИ (территориальной), волонтёрам спортивной школы ДЮСШ № 2, совету отцов Архангельской области за помощь в организации и проведении мероприятия, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.