В организации празднования Великой Победы приняли участие 500 добровольцев Фото пресс-службы администрации Архангельска Молодые архангелогородцы традиционно в качестве добровольцев принимают участие в организации празднования Победы в Великой Отечественной войне в Архангельске. Добровольцы работали на праздничных митингах, сопровождали ветеранов, помогали на Полевой кухне, сопровождали Бессмертный полк, вручали георгиевские ленты, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. - Для меня важно стать частью значимого события для нашего города и для всей страны. Я каждый год записываюсь в ряды добровольцев, чтобы помочь организовать праздник и самое главное пообщаться с ветеранами и выразить им свою благодарность за мирное небо, - уверена куратор добровольческого отряда «Титаны» Анастасия Игумнова. - Каждый проделал большую работу, отдавая дань памяти и уважения нашим ветеранам! Нашли ошибку? Выделите текст,

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