В организации празднования Великой Победы приняли участие 500 добровольцев

Добровольцы работали на праздничных митингах, сопровождали ветеранов, помогали на Полевой кухне, сопровождали Бессмертный полк, вручали георгиевские ленты, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
- Для меня важно стать частью значимого события для нашего города и для всей страны. Я каждый год записываюсь в ряды добровольцев, чтобы помочь организовать праздник и самое главное пообщаться с ветеранами и выразить им свою благодарность за мирное небо, - уверена куратор добровольческого отряда «Титаны» Анастасия Игумнова. - Каждый проделал большую работу, отдавая дань памяти и уважения нашим ветеранам!