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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50769.html

Общество

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа
Фото пресс-службы регионального правительства
Бесплатный приём и индивидуальные консультации граждан по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния были организованы 15 мая в Архангельском городском культурном центре. С приёма граждан стартовала Неделя семейного права, которая приурочена к 100-летнему юбилею органов ЗАГС России и проходит в Поморье с 15 по 21 мая.

Правовую помощь в этот день жителям областного центра оказывали высококвалифицированные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники органов прокуратуры и специалисты органов ЗАГС.

Архангелогородцев волновали самые разнообразные вопросы: наследственного права, социальной защиты, улучшения жилищных условий, выплат алиментов, раздела имущества супругов, расторжения брака и многие другие.

Всем обратившимся были даны разъяснения на основании действующего законодательства Российской Федерации и оказана квалифицированная юридическая помощь, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Как отметила руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева, агентство планирует регулярное проведение подобных мероприятий:

«Одно из направлений деятельности агентства ЗАГС Архангельской области – правовое просвещение граждан в сфере семейного законодательства. С этой целью сотрудники органов ЗАГС на постоянной основе проводят встречи с молодёжью, лекции и беседы на правовые темы, консультирование будущих мам и молодых семей. Приём граждан – это ещё одна форма общения, которая не только помогает решать конкретные проблемы, но и повышает правовую грамотность населения. Мы планируем и дальше проводить подобные мероприятия».

Вчера 13:47

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