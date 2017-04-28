Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

Правовую помощь в этот день жителям областного центра оказывали высококвалифицированные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники органов прокуратуры и специалисты органов ЗАГС.
Архангелогородцев волновали самые разнообразные вопросы: наследственного права, социальной защиты, улучшения жилищных условий, выплат алиментов, раздела имущества супругов, расторжения брака и многие другие.
Всем обратившимся были даны разъяснения на основании действующего законодательства Российской Федерации и оказана квалифицированная юридическая помощь, - сообщает пресс-служба правительства области.
Как отметила руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева, агентство планирует регулярное проведение подобных мероприятий:
«Одно из направлений деятельности агентства ЗАГС Архангельской области – правовое просвещение граждан в сфере семейного законодательства. С этой целью сотрудники органов ЗАГС на постоянной основе проводят встречи с молодёжью, лекции и беседы на правовые темы, консультирование будущих мам и молодых семей. Приём граждан – это ещё одна форма общения, которая не только помогает решать конкретные проблемы, но и повышает правовую грамотность населения. Мы планируем и дальше проводить подобные мероприятия».