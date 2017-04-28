Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Самые дешевые квартиры Архангельска прибавили в цене в среднем 10,5% за год, а в отдельных городских округах рост цен превысил 14%.

Портал N1.RU сделал выборку из 20% самых дешевых квартир, выставленных на продажу, и сравнили, как изменилась цена в этом сегменте за год. В результате в выборку этого года попали квартиры стоимостью до 2 370 000 рублей, а в прошлом году максимальная цена по сегменту была — 2 070 000 рублей.

Больше всего самые дешевые квартиры прибавили в цене Октябрьском и Соломбальском округах — на 14,2% и 14, 5% соответственно. На одну из самых дешевых квартир в этих районах города теперь понадобится чуть больше 2 000 000 рублей. Среди предложений в этом сегменте чаще других встречаются хрущёвки и «брежневки».





В среднем на однокомнатную квартиру в самом низком ценовом сегменте в Архангельске нужно готовить 1 830 000 рублей, а на «двушку» — 1 970 000 рублей.





Стоит отметить, что ранее риелторы Архангельска предупреждали о снижении цен на недвижимость. Вот какие данные предоставляло агентство недвижимости "Троицкий дом". К лету 2016-го однокомнатные квартиры в центре подешевели за полгода на 2 процента, двухкомнатные на 3,9 %, трехкомнатные на 2,5 %. В спальных районах «однушки» подешевели на 2,5 %, «двушки» на 5,8 %, «трешки» - на 2,9 %. Сильно уменьшились цены на «однушки» на окраинах Архангельска – на 6,5 %. А вот «двушки» и «трешки» не сильно подешевели – на 1,6 и 3,5 процентов.





В то же время, по словам риелторов, на сегодня многие архангелогородцы, желающие расстаться со своими квадратными метрами, по полгода-году не могут их продать. Причиной называют и завышенные цены и меньший спрос. Однако владельцы агентств недвижимости говорят, что падать цены уже не будут, так как "дно" уже было нащупано. Директор архангельского агентства недвижимости «Троицкий дом» Константин Файзулин в интервью "Двине-Информ" минувшей осенью говорил: «При этом цены реальных сделок, по которым продаются квартиры в данный момент, не упадут. Им уже снижаться некуда - нижний порог цены, при котором квартиры продаются достаточно быстро, уже определен. Тем более, мы отмечаем увеличение спроса осенью 2016 года. А ожидаемое всеми участниками и очень вероятное снижение ставок по ипотечным кредитам прибавит еще больше активности на рынок».





Отметим, что цены на первичное жилье в Архангельске и вовсе не снижались. А теперь и подавно не снизятся.