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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50768.html

Общество

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать
Самые дешевые квартиры Архангельска прибавили в цене в среднем 10,5% за год, а в отдельных городских округах рост цен превысил 14%.

Портал N1.RU сделал выборку из 20% самых дешевых квартир, выставленных на продажу, и сравнили, как изменилась цена в этом сегменте за год. В результате в выборку этого года попали квартиры стоимостью до 2 370 000 рублей,  а в прошлом году максимальная цена по сегменту была —  2 070 000 рублей.

Больше всего самые дешевые квартиры прибавили в цене Октябрьском и Соломбальском округах — на 14,2% и 14, 5% соответственно.  На одну из самых дешевых квартир в этих районах города теперь понадобится чуть больше 2 000 000 рублей. Среди предложений в этом сегменте чаще других встречаются хрущёвки и «брежневки».

В среднем на однокомнатную квартиру в самом низком ценовом сегменте в Архангельске нужно готовить 1 830 000 рублей, а на «двушку» — 1 970 000 рублей.  

Стоит отметить, что ранее риелторы Архангельска предупреждали о снижении цен на недвижимость. Вот какие данные предоставляло агентство недвижимости "Троицкий дом". К лету 2016-го однокомнатные квартиры в центре подешевели за полгода на 2 процента, двухкомнатные на 3,9 %, трехкомнатные на 2,5 %. В спальных районах «однушки» подешевели на 2,5 %, «двушки» на 5,8 %, «трешки» - на 2,9 %. Сильно уменьшились цены на «однушки» на окраинах Архангельска – на 6,5 %. А вот «двушки» и «трешки» не сильно подешевели – на 1,6 и 3,5 процентов.

В то же время, по словам риелторов, на сегодня многие архангелогородцы, желающие расстаться со своими квадратными метрами, по полгода-году не могут их продать. Причиной называют и завышенные цены и меньший спрос. Однако владельцы агентств недвижимости говорят, что падать цены уже не будут, так как "дно" уже было нащупано. Директор архангельского агентства недвижимости «Троицкий дом» Константин Файзулин в интервью "Двине-Информ" минувшей осенью говорил: «При этом цены реальных сделок, по которым продаются квартиры в данный момент, не упадут. Им уже снижаться некуда - нижний порог цены, при котором квартиры продаются достаточно быстро, уже определен. Тем более, мы отмечаем увеличение спроса осенью 2016 года. А ожидаемое всеми участниками и очень вероятное снижение ставок по ипотечным кредитам прибавит еще больше активности на рынок».

Отметим, что цены на первичное жилье в Архангельске и вовсе не снижались. А теперь и подавно не снизятся. 
Юрий Севастьянов, Сегодня 13:33

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