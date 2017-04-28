Новости дня

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

Мобильная версия 16+

Вторник, 16 мая, 14:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50762.html

Общество

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине
В настоящее время ведется поиск нового помещения для Плесецкой библиотеки и готовится акция по всеобщему сбору книг.

В ночь с 12 на 13 мая в Плесецке сгорела районная библиотека, располагавшаяся на первом и втором этажах деревянного здания. В результате пожара посёлок утратил важнейший культурный центр.

— Это без преувеличения наша общая беда, и сейчас компетентные органы разбираются в причинах произошедшего. Непосредственно библиотечное учреждение соблюдало предъявляемые требования по обеспечению пожарной безопасности. В настоящий момент решается вопрос по подбору нового помещения для библиотеки, скорее всего, это будет каменное здание, – рассказала начальник отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации Плесецкого района Наталья Лебедева.

Она также подчеркнула, что работодатель предпримет всё возможное, чтобы полностью сохранить коллектив библиотеки, а это 16 человек.


Напомним, на совещании в правительстве области губернатор Игорь Орлов обратился к членам правительства и всем жителям области с призывом помочь в восстановлении библиотеки и поручил министерству культуры подготовить перечень книг, необходимых для воссоздания книжного фонда.

Предварительная сумма ущерба составляет 5,5 миллиона рублей, три из них – стоимость сгоревшей литературы. Неравнодушные северяне уже анонсируют в Интернете свои намерения купить и передать в дар Плесецкой библиотеке различные издания.

В районе к сбору готовятся, отклики с предложением помочь от жителей Архангельской области поступают ежедневно. До тех пор, пока у библиотеки нет нового адреса, собранные книги будут хранить в других помещениях. 

— Библиотека до пожара насчитывала свыше 75 тысяч книг, полностью утрачен бесценный историко-краеведческий отдел, – пояснила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Прежде всего в списке необходимой литературы сейчас русская классика XIX–XX веков, так как это неотъемлемая часть школьной программы. Также важно оперативно восстановить сектор детской литературы, рассчитанный на детей младшего и среднего возраста, и сектор современной литературы для массового чтения.

В Архангельске пункт приёма книг для Плесецкой библиотеки будет организован на базе областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, - сообщает пресс-служба правительства области. 

— В ближайшее время мы сформулируем чёткие требования к литературе, которая будет приниматься, и опубликуем эту информацию на своем официальном сайте, – говорит Ольга Степина, директор библиотеки имени Добролюбова. – Просим приносить книги в отличном и хорошем состоянии. Что касается тематики, будут приниматься: современная художественная и научно-популярная литература последних пяти лет издания, русская и зарубежная классика, книги для детей. Отдельно отмечу необходимость в справочных изданиях: словарях, энциклопедиях и краеведческой литературе.

Сегодня 10:07

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожатьСегодня 13:33

80 лучших людей Архангельской области: Евгений ЕгоровСегодня 08:57
2 комментария

Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего замаВчера 14:40
4 комментария

Записки ворчуна: Рожай или плати!Вчера 13:26
11 комментариев

До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному срокуВчера 12:15
7 комментариев

Общество

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСаСегодня 13:47

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожатьСегодня 13:33

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по РоссииСегодня 10:03

80 лучших людей Архангельской области: Евгений ЕгоровСегодня 08:57
2 комментария

Пятая «Тайбола» будет богата на события и впечатленияСегодня 08:37

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России предлагают ввести налог "на малодетность". Как вы относитесь к этому?
Результаты
Новости рубрик

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по России

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Егоров

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном

«Оптимум»: время приобретать жильё

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

В Плесецком районе злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть его квартирой

В Архангельске водитель "Хендая" сбил восьмилетнего мальчика

В Котласском районе найдены подростки, подозреваемые в серии краж

Житель Новодвинска нанес порезы осколком стекла посетителю кафе

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"

В Архангельске наградили победителей Всемирных зимних игр специальной Олимпиады

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

САФУ присоединится к празднованию Дня музеев

В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии

В "Историческом кафе" пройдёт встреча с реконструктором Борисом Мегорским

28 мая в Лявле состоится праздник «Николин день»

В Северном хоре прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru