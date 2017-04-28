Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине

В настоящее время ведется поиск нового помещения для Плесецкой библиотеки и готовится акция по всеобщему сбору книг.

В ночь с 12 на 13 мая в Плесецке сгорела районная библиотека, располагавшаяся на первом и втором этажах деревянного здания. В результате пожара посёлок утратил важнейший культурный центр.

— Это без преувеличения наша общая беда, и сейчас компетентные органы разбираются в причинах произошедшего. Непосредственно библиотечное учреждение соблюдало предъявляемые требования по обеспечению пожарной безопасности. В настоящий момент решается вопрос по подбору нового помещения для библиотеки, скорее всего, это будет каменное здание, – рассказала начальник отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации Плесецкого района Наталья Лебедева.

Она также подчеркнула, что работодатель предпримет всё возможное, чтобы полностью сохранить коллектив библиотеки, а это 16 человек.



Напомним, на совещании в правительстве области губернатор Игорь Орлов обратился к членам правительства и всем жителям области с призывом помочь в восстановлении библиотеки и поручил министерству культуры подготовить перечень книг, необходимых для воссоздания книжного фонда.

Предварительная сумма ущерба составляет 5,5 миллиона рублей, три из них – стоимость сгоревшей литературы. Неравнодушные северяне уже анонсируют в Интернете свои намерения купить и передать в дар Плесецкой библиотеке различные издания.

В районе к сбору готовятся, отклики с предложением помочь от жителей Архангельской области поступают ежедневно. До тех пор, пока у библиотеки нет нового адреса, собранные книги будут хранить в других помещениях.

— Библиотека до пожара насчитывала свыше 75 тысяч книг, полностью утрачен бесценный историко-краеведческий отдел, – пояснила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Прежде всего в списке необходимой литературы сейчас русская классика XIX–XX веков, так как это неотъемлемая часть школьной программы. Также важно оперативно восстановить сектор детской литературы, рассчитанный на детей младшего и среднего возраста, и сектор современной литературы для массового чтения.

В Архангельске пункт приёма книг для Плесецкой библиотеки будет организован на базе областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, - сообщает пресс-служба правительства области.

— В ближайшее время мы сформулируем чёткие требования к литературе, которая будет приниматься, и опубликуем эту информацию на своем официальном сайте, – говорит Ольга Степина, директор библиотеки имени Добролюбова. – Просим приносить книги в отличном и хорошем состоянии. Что касается тематики, будут приниматься: современная художественная и научно-популярная литература последних пяти лет издания, русская и зарубежная классика, книги для детей. Отдельно отмечу необходимость в справочных изданиях: словарях, энциклопедиях и краеведческой литературе.