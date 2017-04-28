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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50761.html

Общество

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по России

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по России
По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников девять представителей учебных заведений Архангельской области стали победителями и призёрами масштабного российского интеллектуального турнира.

Стоит выделить успехи десятиклассника Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Павла Белоусова. Он занял призовые места сразу на четырёх олимпиадах. Астрономия, химия, физика, экономика – по всем этим дисциплинам в списках лучших значится и фамилия школьника из столицы Поморья.

Успешным стало и выступление северодвинца Артура Ширяева из школы № 6 с углублённым изучением иностранных языков. Он признан победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Этот турнир прошёл в Архангельске, в нём приняли участие почти 300 старшеклассников из 64 регионов страны. Уроженцу Поморья не было равных в номинации «История Великой Отечественной войны».

Успехи Артура Ширяева также впечатляют. Год назад он уже побеждал на всероссийской олимпиаде по истории, а буквально несколько дней назад школьник из Северодвинска попал в число призёров региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» и получил право участия в программе Первого канала «Умницы и умники».

Артур сделал шаг навстречу своей мечте: он планирует связать свою жизнь с дипломатией, а победители викторины «Умницы и умники» без экзаменов зачисляются на первый курс МГИМО МИД России.

17 мая с лучшими учениками уходящего учебного года встретится министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. На этой встрече будут подведены официальные итоги участия северян в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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