Пятая «Тайбола» будет богата на события и впечатления

Состоялась очередная рабочая встреча организаторов фестиваля «Тайбола. Восход полярного солнца». Несмотря на то, что до открытия фестиваля остаётся чуть меньше двух месяцев, работа по созданию очередного оупэн-эйра просто кипит! В разработке сейчас находятся несколько интригующих проектов, направленных на то, чтобы фестиваль стал ещё интереснее и удобнее для его участников и гостей.

Чуть приоткроем завесу тайны. Полигон фестиваля будет расположен на берегу Северной Двины в Холмогорском районе. Да, не на море – зато тепло. С прекрасной доступностью для легкового и вело-транспорта и соответствующими парковками, разумеется. Однако, как и в прежние годы, для доставки гостей на «Тайболу» будут задействованы автобусы. Сейчас разрабатывается система пассажирского сообщения для доставки к месту действия от Новодвинска, Архангельска и Северодвинска. Подробности появятся позже, сейчас известно, что будет действовать несколько маршрутов.

Фестивальные локации викингов и саамов, зарубежных участников «Тайболы», подтвердили своё участие: 20 человек. К аутентичным варягам, прямым потомкам древних викингов(!), присоединятся отечественные реконструкторы из Санкт-Петербурга и поморские единоборцы. «Зона приключений», кроме лагеря и ярмарки, будет обогащена действующей кузницей и ристалищем. Возможны и другие дополнения. И это – только одна из семи тематических зон фестиваля!



Тайбольское кафе «Яранга Солнца» станет более удобным для посетителей. Организаторы рассчитывают обслуживать сразу две «быстрые очереди», ещё одна часть шатра, с сидячими местами, примет сторонников неспешной трапезы. Что до еды и напитков, на фестивале планируется организовать несколько зон питания для участников и гостей.

Видоизменится и главная фестивальная Ярмарка. На площадке выстроят три круглых шатра, с размещением в каждом по 10 мастеров.



Немало интересного таит в себе до срока будущая Семейная площадка. Организаторы локации пока со значительным видом тихо переговариваются друг с другом, но блеск глаз скрыть невозможно. Гостей этой площадки будет встречать не один сказочный персонаж. Кто они будут, и что будет происходить в Семейной на этот раз – узнаете в июле, на фестивале.

Мастер-классы «Тайболы» могут похвастаться количеством ремесленников: 20 мастеров проведут 30 занятий. Уже сейчас можно смело сказать, что эта локация будет одной из самых организованных, интересных, открытых фестивальных площадок в дневное время, когда остальные локации будут готовить вечерние постановки, концерты и события. Доказательством тому – готовые благодарственные письма в адрес участников обучающей локации. Печати «Тайболы» и личная подпись её главного волшебника – всё честь по чести!