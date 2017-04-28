Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях -7,-12°; днем +5,+10°, на северо-востоке области 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 16 мая, 14:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50756.html
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16 мая в Поморье ожидаются осадки и северный ветер
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с, в южной половине области местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях -7,-12°; днем +5,+10°, на северо-востоке области 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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