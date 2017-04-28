В Архангельске подходит к концу отопительный сезон

Точная дата окончания отопительного сезона должна быть определена в самое ближайшее время – с учетом прогноза погоды.

На сегодняшний день отопительный сезон в областном центре проходит в штатном режиме. На материковой части Архангельска запас топлива составляет: по мазуту - 342 тонны, по углю – 1046 тонн, что обеспечит работу локальных котельных АО «Архоблэнерго» до конца сезона, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Совместно со специалистами энергоснабжающих организаций и с учетом прогноза погоды определимся с точной датой окончания отопительного сезона. В случае необходимости будут внесены корректировки в графики гидравлических испытаний, - сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.