Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего зама

Руководители прокуратуры Архангельской области обнародовали сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Никаких сказочных богатств сотрудники надзорного ведомства не нажили, в отличие от некоторых наших депутатов.

Так, прокурор Архангельской области Виктор Наседкин получил в прошлом году доход в размере трех миллионов 743 тысяч 869 рублей (за 2015 год - три миллиона 641 тысяча 859 рублей). Как и в прошлом году, у Наседкина нет квартир в собственности, но есть две в пользовании (одна служебная, другая в собственности у супруги).

Первый заместитель прокурора Николай Калугин в прошлом году получил доход в 3 миллиона 593 тысячи 446 рублей. А вот заместитель прокурора Сергей Акулич получил доход выше своего шефа - 4 миллиона 375 тысяч 412 рублей. Третий зам Владимир Ананьев заработал в 2016 году 3 миллиона 378 тысяч 324 рубля.