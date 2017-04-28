Спикер облсобрания предлагает не закрывать на лето плавательные бассейны

Председатель областного Собрания Виктор Новожилов обсудил с руководством архангельских плавательных бассейнов возможность работы бассейнов в летний период. В летние месяцы абсолютное большинство плавательных бассейнов Архангельска закрываются для проведения регламентных работ и ремонта.

Еще одной причиной является отсутствие в городе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Исключением является бассейн САФУ, занимаются в котором в основном спортсмены и студенты.

– Являясь президентом федерации плавания Архангельской области, я могу с уверенностью сказать, что в стране найдется немного областных центров, где летом не работают бассейны, – сказал, открывая совещание с директорами плавательных бассейнов Виктор Новожилов. – Далеко не все архангелогородцы выезжают летом из города, и желающих посещать бассейн вполне достаточно. Но возможности такой нет.

Основная причина закрытия бассейнов технологического характера. Но она не является неразрешимой. К примеру, в бассейне «Норд-Арена» нет оборудования для подогрева воды, и, соответственно, бассейн закрывается с конца мая по начало октября. В «Воднике» та же проблема. Хотя, по словам председателя постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Архангельской городской Думы Дмитрия Акишева, соответствующие переговоры с энергетиками уже проводились, и техническая возможность подключить бассейны к центральному отоплению в летний период есть – необходимо принять соответствующие решения. Есть и другие способы решения вопроса – в бассейне САФУ, к примеру, используют электрические водонагреватели.

– Для решения этого вопроса необходимо будет предпринять целый комплекс управленческих решений как на городском, так и на областном уровне, что мы и намерены сделать в ближайшее время, чтобы в следующем году сделать работу некоторых бассейнов круглогодичной, – подвел итог совещания Виктор Новожилов. – Мы намерены выйти с предложением предусмотреть необходимые средства в бюджете области для закупки и установки в бассейне «Норд-Арена» системы автономного подогрева воды. Будут предприняты и другие шаги для решения вопроса.