Записки ворчуна: Рожай или плати!

Нынешней весной не только снег падает на распускающуюся траву. Нынешней весной в головы наших политиков и экспертов приходят совершенно неожиданные мысли. Например, о так называемом налоге на малодетность. Похоже, шутки про «налог на воздух» уже и не шутки вовсе, а чьи-то законодательные инициативы.

Я обратился к Яндексу с вопросом об авторстве этой безумной идеи. Поисковик выдал мне: Юрий Крупнов - член Федерального совета Всероссийской политической партии «Партия Дела», председатель Движения Развития, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития. Честно говоря, впервые слышу это имя. Наверное, достойный подпевала Милонову и Мизулиной нарисовался. Прокукарекал, получил тучу откликов и попал в Википедию. Делами-то нынче не прославишься, а вот словами громкими можно.

Теперь, по сути. Что предлагает сей господин? Если в вашей семье, не дай Бог, всего один ребенок – то вы свою миссию для государства не выполнили. Или рожайте еще, или платите в бюджет. На многодетных, то бишь, тех, кто государству нужнее и, в прямом смысле, дороже. И ничего, что среди этих многодетных немало алкашей и других асоциальных элементов. Они-то рожают, а ты, как в том анекдоте, «пописать вышел».

Когда-то в самой социальной стране мира СССР существовал налог на бездетность. Очень здорово над ним иронизировали тогдашние холостяки. Мол, лишний «водочный» рубль государство отбирает в пользу тех, кто пьет больше. Но делать было нечего – платили. В том числе и те, кто детей не мог родить по состоянию здоровья. Про импотентов вообще промолчим: вряд ли кто-то побежал бы рассказывать об этом в обмен на отмену налога. Был ли эффект от налога на бездетность? Может, и был, только все равно пьяницы рожали много, а детей зачастую забирали в детдома. Демографическая проблема решалась отнюдь не за счет бездетных, скорее за счет того, что активно строилось жилье для молодых семей.

Сегодня многие говорят с оттенком эгоизма: я рожать не хочу, пусть государство мне сначала условия создаст. С другой стороны, тоже верно. Вы только представьте, как тяжело среднестатистической семье. Зарплаты невысокие, работы хорошей мало, зато квартиры дорогие и ипотечный процент высокий. Заводить семью экономически невыгодно (если только ты не богатый наследник или хорошо зарабатывающий чиновник, нефтяник или полицейский). На худой конец можно просто жениться, но детей отложить на неопределенный срок. Например, один мой знакомый сказал, что будет думать о детях только после выплаты ипотеки. Ему недолго уже осталось – лет 5, правда, и ему и его жене уже под 40. Зато будут нянчить дитятю в собственной, а не банковской квартире. Но в целом тема эта печальная…

Ребенок нынче – удовольствие дорогое. Рожая двоих или троих, ты обрекаешь себя на постоянную пахоту с отсутствием свободного времени и возможности отдохнуть в теплой стране. Тут одно из двух: или вкалываешь, как «папа Карло» и даешь чадам все самое лучшее, или живете в нищете, но не сильно горбатясь. И тот и другой пути вряд ли кому-то очень понравятся. Но вы прибавьте к упомянутой выше ипотеке расходы на детей, особенно школьного возраста, и тогда точно впору кричать «Караул! Грабят!» А государство подходит из-за угла и как рявкнет до кучи: «А чего только одного родили? Платите налог!!!»

А как, опять-таки, быть с больными, кто не может родить по состоянию здоровья? Или с теми, для кого и один ребенок – серьезная обуза? И что значит «малодетность»? Кто сказал, что один – мало, а трое – уже много? На Кавказе и пятеро – мало, так может, мы их опыт на вооружение возьмем?

Радует, что наши федеральные и местные политики отнеслись к идее малоизвестного защитника демографии Крупнова со скепсисом. Вот и депутат от Архангельска Дмитрий Юрков не поддержал. «Меня поразила позиция учёных НИИ демографии. Ещё в середине прошлого века было научно доказано, что есть устойчивая взаимосвязь между колебаниями деловой активности, экономическим ростом и рождаемостью, что демографические проблемы следуют за проблемами социально-экономическими, что в государствах, с развитой экономикой, рост рождаемости стимулируется только определённым набором мер социальной и экономической поддержки семей. Мне очень странно, что учёные - демографы предложили тупиковый путь стимулирования рождаемости налоговыми санкциями…», - отметил Юрков.

Что ж, остается надеяться, что бред этот не будет узаконен. А детей надо рожать столько, сколько можно прокормить. Как ни крути, а лично мне проще налог заплатить, чем вкалывать на лишний рот с перспективой оказаться еще в молодом возрасте на кладбище.