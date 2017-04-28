В центре реабилитации «Родник» открылась "школа финансовой безопасности"

О правилах безопасного финансового поведения пенсионерам рассказали кандидат экономических наук, консультант по вопросам финансовой безопасности Дмитрий Баскаков и начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.



Иван Распутин обратил внимание пенсионеров на необходимость аккуратно обращаться с банковскими картами и никогда не сообщать посторонним конфиденциальные данные. Также ни в коем случае нельзя реагировать на звонки и СМС о якобы заблокированной банковской карте.

— Банки никогда не рассылают гражданам сообщения о том, что банковская карта заблокирована – подчеркнул Иван Распутин. – Если вы получили такое сообщение, знайте – это мошенники.

Следующее мероприятие по повышению финансовой грамотности для пациентов «Родника» запланировано на начало июля. Напомним, что цикл лекций для пожилых людей проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года, - сообщает пресс-служба правительства области.