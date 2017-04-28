Теплоход "Андрей Осипов" отправился из Архангельска на остров Греэм-Белл

Команда будет очищать самый труднодоступный остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Судно доставит команду и груз со специальным оборудованием к точке назначения через неделю.

На этом острове уже проводили уборку в 2013 и в 2015 годах, и тогда удалось предотвратить экологическую катастрофу — эрозия береговой линии могла привести к попаданию топливных отходов в воды Баренцева моря.

— Я участвую в очистке острова уже второй раз — первая моя экспедиция была в 2013. Сейчас нам нужно собрать около 5000 тонн промышленных отходов и около 4000 кубов топливных отходов в северной части острова Греэм-Белл. В основном там остались бочки с топливом и временные постройки со времён СССР, — рассказал член экипажа, машинист экскаватора Сергей Баев.

«Генеральная уборка» Арктики началась ещё в 2010 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина, после того как он посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Именно это место и выбрали в качестве «пилотной» территории для устранения экологического ущерба. Согласно результатам проведённого исследования, объём загрязнения на архипелаге составил более 95 000 тонн, - пишет ИА "Регион 29".

— Основной точкой для работы в этом году будет именно остров Греэм-Белл, но кроме него, отходы уберут и с других трёх островов архипелага: остров Гукера, остров Хейса и остров Земля Александры, — отметил исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.