В Архангельске прошёл Пасхальный бал

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил приветствовал гостей Пасхального бала, прошедшего в Марфином доме в столице Поморья. Также благословить праздник красоты пришел епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Митрополит Даниил отметил, что проведение балов — это видимый образ возрождения традиций в нашей стране: «Вспоминаю, как однажды мои друзья москвичи, увидев фотографии бала на епархиальном сайте, мне сказали: "Вам в Архангельске легко, у вас сохранились традиции, потому что на этой земле несильно искореняли все русское". Мне пришлось объяснять, что это не сохранившиеся традиции, а возрожденные».

Епископ Александр пожелал участникам успеха в приверженности русскому благочестию.

Гости бала кружились в вальсах, танцевали полонезы, польку, фокстрот, квикстеп и танго. Для совершенствования навыков были предусмотрены мастер-классы. Кроме того, в программе были конкурсы, фотосессия и шведский стол.

Украшением праздничного вечера стали пьесы, исполненные ансамблем юных виолончелистов детской музыкальной школы №1 Баренцева региона, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.