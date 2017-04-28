Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях до -11°; днем 0,+5°, в южных районах до +10°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В Архангельске подходит к концу отопительный сезон
Житель Новодвинска нанес порезы осколком стекла посетителю кафе
В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"
Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего зама
|
Вторник, 16 мая, 00:22
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/15/50732.html
|
15 мая в Поморье сохранится прохладная погода. Но через два дня потеплеет
Облачная с прояснениями погода. Местами ночью небольшой снег, днем небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с, днем в западной половине 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях до -11°; днем 0,+5°, в южных районах до +10°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего замаВчера 14:40
Записки ворчуна: Рожай или плати!Вчера 13:26
До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному срокуВчера 12:15
«Оптимум»: время приобретать жильёВчера 12:05
80 лучших людей Архангельской области: Иван ДаниловПозавчера 13:12
Общество
В Архангельске подходит к концу отопительный сезонВчера 15:45
Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего замаВчера 14:40
Спикер облсобрания предлагает не закрывать на лето плавательные бассейныВчера 14:14
Записки ворчуна: Рожай или плати!Вчера 13:26
Плесецкой библиотеке, пострадавшей от пожара, подарят книгиВчера 13:23
Опрос
В Архангельске подходит к концу отопительный сезон
Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего зама
Спикер облсобрания предлагает не закрывать на лето плавательные бассейны
Записки ворчуна: Рожай или плати!
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном
«Оптимум»: время приобретать жильё
Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»
В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы
Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района
Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
Житель Новодвинска нанес порезы осколком стекла посетителю кафе
Ночью в центре Архангельска горел "Лэнд Крузер"
В колонии Холмогорского района осужденным пенсионерам не выдали "президентскую" выплату
В Котласском районе мужчина утонул, упав с лодки во время рыбалки
В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"
В Архангельске наградили победителей Всемирных зимних игр специальной Олимпиады
«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте
Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи
В Новодвинске прошёл фестиваль спортивных единоборств "Кубок Победы"
САФУ присоединится к празднованию Дня музеев
В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии
В "Историческом кафе" пройдёт встреча с реконструктором Борисом Мегорским
28 мая в Лявле состоится праздник «Николин день»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru