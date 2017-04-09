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80 лучших людей Архангельской области: Иван Данилов

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/14/50730.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Иван Данилов

80 лучших людей Архангельской области: Иван Данилов
В Архангельске жил человек, в честь которого сегодня названа малая планета Солнечной системы под номером 29345. Звонарь, историк и путешественник Иван Данилов и сам был настоящей планетой. Его душа – огромный и неповторимый мир, мир притяжения внеземных сил Вселенной.

Данилов прожил короткую земную жизнь – всего 45 лет. Но, как говорится в таких случаях, за этот небольшой временной отрезок он смог совершить больше, чем многие за несколько жизней. Коренной ленинградец, он провел детство и получил образование в старинном поморском селе Сура в Пинежском районе. Том самом, где за век с лишним до этого родился один из самых почитаемых русских святых Иоанн Кронштадтский. Возможно, частичка энергии его передалась Ивану Данилову, который со временем стал одним из лучших звонарей в России.

Колокольные звоны – особенная музыка. Говорят, что эти звоны возвращают в мир Бога, делают людей добрее и милосерднее, создают гармонию, несравнимую ни с одним, даже самым органичным музыкальным инструментом. Колокольная музыка – звучание человеческой души. А Данилов был дирижером, умело подчиняющим себе эту музыку.

Колокольной музыкой он занялся в 1975 году, когда стал работать в Архангельском областном музее деревянного зодчества «Малые Корелы». Он восстановил праздничные колокольные звоны  Архангельского Севера, сочинял свои музыкальные произведения, отрабатывал технику игры на деревянной звоннице, оборудованной  6-12 колоколами. Колокольную музыку Данилова с восторгом слушали академик Дмитрий Лихачев, писатель Федор Абрамов, известный северный ученый Ксения Гемп. А еще колокольные звоны любили советские космонавты. Думается, что в космосе эта музыка звучит особенно. Музыка, выходящая за пределы любой материальной субстанции, сочиненная Богом для человека…

Звоны Ивана Данилова звучали в нескольких художественных и мультипликационных фильмах. На Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышли две пластинки «Звоны Северные»  (1982 г.)  и «Архангельские колокола» (1989 г.). А еще Данилов начинал возрождение звонов собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве, а также на Валааме, в Суздале, в Новочеркасске, Борисоглебске и многих других городах. Он первым укрепил колокола на мачте парусника, совершил несколько морских путешествий и давал колокольные концерты в портах Скандинавии, Западной Европы, на побережье Северного Ледовитого океана на Аляске.

Фотограф Александр Васильев поделился своими воспоминаниями о встрече с Иваном Васильевичем: «Познакомились мы с ним случайно, и это было маленькое чудо… Приехал я как-то  в Музей деревянного зодчества «Малые Корелы», что под Архангельском, специально, чтобы послушать колокольные звоны. Пока от стоянки шел к музею, понял, что опоздал – навстречу шел спустившийся с колокольни звонарь… Не знаю, что он увидел в моих глазах, но звонарь  остановился и сам предложил мне подняться на колокольню. Пока он готовился, я  фотографировал его на звоннице во всех ракурсах… А потом заиграли, застонали, запели, зазвенели колокола… Иван Данилов, а это был именно он – знаменитый звонарь и сказочник, основатель Архангельской школы звонарей, звонил специально для меня… И тогда не спросил, а теперь уже и вовсе не спросить – чем заслужил я такую честь… Или даже само это странное знакомство было знаком чего-то?

Через год я специально поехал в Малые Карелы, чтобы отвезти Ивану Васильевичу Данилову его фотопортрет и в поисках звонаря  зашел в администрацию музея, - там и узнал, что Ивана больше нет… А портрет, с которого смотрел Иван Данилов, побывал потом на многих фотовыставках  и поддерживал меня памятью о том маленьком чуде, которое нас свело…»

На Кузнечевском, или, как его называют в народе, Вологодском кладбище, вы не увидите огромного памятника на могиле великого звонаря Ивана Данилова. Здесь установлен скромный православный крест. Жизнь его была «крестом служения» Богу, людям и музыке. А лучшая память о нем – ожившие и отгоняющие от нашей планеты зло и боль «даниловские колокола»…

Алексей Морозов, Сегодня 13:12

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Комментарии
Егор, сегодня 14:29

Знал его.Хороший мужик.Очень рано ушёл из жизни.Колокола до сих пор в Корелах по нём звонят

vlad1950, сегодня 16:36

очень достойный человек хотя и не знал его в общем в отличие от предыдущих достойнейших в этом ряду земляков

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