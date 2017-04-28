В столице Поморья пройдёт благотворительный концерт, в котором примут участие люди с инвалидностью

Идея совместного концерта принадлежит волонтёрской организации САФУ «Квант Милосердия», которая уже много лет занимается поддержкой детских домов, специализированных школ и областного опорно-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Цель – сбор средств для молодёжного клуба «Ю-тайм». Это сообщество выпускников опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

– Мы считаем очень важным, что у молодых людей с инвалидностью появится возможность выступить на одной сцене с профессиональными музыкантами, – рассказал один из организаторов мероприятия Михаил Осокин. – Это наши друзья, для нас не секрет, что человек с инвалидностью может играть на многих музыкальных инструментах, хорошо петь и даже иметь поклонников в своем кругу. Но выйти на широкую аудиторию в настоящем музыкальном клубе, получить поддержку профессиональных музыкантов – это огромный рывок вперёд.

Участникам уникального концерта предстоит исполнить произведения самых разных жанров – от рок-баллад до бардовской песни. Также в концерте прозвучат стихи в исполнении победительницы конкурса «Крылья Души» Екатерины Кульба.

Имена всех участников мероприятия пока не разглашаются, но в концерте примут участие молодая перспективная группа «Nowadays», играющая в стиле альтернативный метал и звёзды архангельской сцены Анна Акимова и Антон Грабовский, - сообщает пресс-служба правительства области.

Концерт состоится 4 июня в музыкальном клубе «Колесо» по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1. Начало в 19:00.