В Архангельске прошел финал региональной олимпиады «Наследники Ломоносова»

Интеллектуальный поединок за право принять участие в телепроекте Первого канала «Умницы и умники» вели девять юных эрудитов.

В финал региональной олимпиады вышли представители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Приморского, Холмогорского и Пинежского районов. Ещё 18 школьников из различных муниципальных образований приняли участие в игре в роли теоретиков.

В первом туре финала все три участника – Юлия Стрельцова, Артур Ширяев и Анастасия Черепанова – сражались достойно, но в завершающей стадии, когда буквально оставался один шаг до конца дорожки, ни один из них не сумел одержать победу.

Однако благодаря тому, что Юрий Вяземский в этом году предоставил Игорю Орлову право выбрать одного из финалистов, который получит право поехать на федеральный этап, у первой тройки появилась надежда.

В итоге «Волшебный билет» от губернатора получил северодвинец Артур Ширяев.

— Для меня игра завершилась неожиданным итогом: все три дорожки проиграли, – поделился впечатлениями победитель. – Ещё большее удивление вызвало то, что мне удалось пройти дальше. Это – большая ответственность. Я буду ещё более тщательно готовиться к следующему туру.

Победителями двух последующих туров финала гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» стали ученица Архангельского государственного лицея Мария Магунова и учащийся Луковецкой средней школы Холмогорского района Константин Федорушков.

Наибольшее количество баллов из школьников, участвующих в игре в роли теоретиков, набрала школьница из Мирного (СОШ № 3) Дарья Потапова.

По оценке координатора всероссийского открытого олимпиадного движения «Умники и умницы» Карины Князевой, сегодняшние наследники Михаила Ломоносова талантливы и начитаны.

Также имея возможность подарить одному из финалистов олимпиады в Поморье «Волшебный билет», Карина Князева сделала свой выбор в пользу ученицы средней общеобразовательной школы № 7 города Коряжмы Юлии Стрельцовой.

Таким образом, в телепроекте Первого канала «Умницы и умники» примут участие пять школьников Поморья.

Победители федерального этапа получат право на зачисление без экзаменов на первый курс МГИМО МИД России, - сообщает пресс-служба правительства области.