Во всех округах Архангельска прошли субботники

В Архангельске состоялся второй масштабный субботник. Во всех городских округах убрали мусор, скопившийся за долгую зиму.

В Северном округе в субботнике приняли участие более 200 жителей. В результате был убран мусор вдоль основных улиц – Кирова, Партизанской, Химиков, Победы, а также ликвидирована обнаруженная на ул. Партизанской несанкционированная свалка.

Большой объем работ удалось выполнить в Соломбальском округе: уборка проводилась на набережной Георгия Седова, улице Маяковского, ул. Челюскинцев, на пл. Терехина и на Соломбальском кладбище, а также на территории школ и детских садов.

Порядка 700 человек вышло на субботник и в округе Варавино-Фактория. Активность проявили общественные объединения – Женсовет, Молодая Гвардия, ветераны и Совет отцов. Усилия были сосредоточены на уборке сквера им. Грачева, детских и спортивных площадок, студгородка и территорий школ и детсадов.

В Исакогорском и Цигломенском округах более 680 участников субботника убрали мусор вдоль основных дорог и у торговых точек, а также на территориях образовательных учреждений.

Возросла активность и в Маймаксе: на этот раз в весенней уборке приняли участие 720 жителей.

В округе Майская горка помимо традиционной уборки вдоль основных магистралей был организован молодежный субботник в парке Лесозавода №3. Под музыкальное сопровождение с удовольствием работали не только молодежь, но и ветераны лесозавода и члены местного ТОСа. Жители домов также активнее откликнулись на инициативу и вышли с инструментом убирать свои дворы, готовить клумбы к высадке цветов.

Большой масштаб работ был запланирован в центральных округах города. Мусор убран вдоль протяженных проспектов - Ломоносова и Обводного Канала, в сквере Победы и сквере им. Е.С. Коковина, вдоль ул. Суворова, а также в сквере у ТЦ «Макси» И, конечно, на территории многочисленных школ и детских садов, у предприятий, организаций и медицинских учреждений. По предварительным подсчетам в мероприятии приняли участие более 3 тысяч жителей Октябрьского и Ломоносовского округов, - сообщает пресс-служба городской администрации.