Температура воздуха ночью -2,-7°; днем +2,+7°, на северо-востоке области -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.
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Новости дня
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Воскресенье, 14 мая, 19:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/14/50722.html
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14 мая в Архангельской области сохранится прохладная погода
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северный и северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью -2,-7°; днем +2,+7°, на северо-востоке области -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.
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