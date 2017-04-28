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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/13/50721.html

Общество

В Архангельске проходит конкурс "Мой любимый доктор"

В Архангельске проходит конкурс "Мой любимый доктор"
В Архангельске проводится интернет-голосование «Мой любимый доктор» в рамках конкурсной номинации «Признание 2017».

Все жители Архангельской области, желающие выразить слова благодарности в адрес врачей или медицинских сестер, сыгравших значимую роль в их жизни или в жизни близких им людей, могут принять участие в интернет-голосовании.

Голосование разбито в два этапа: на I этапе принимаются голоса за любого медицинского работника, по результатам голосования определяются пять лидирующих кандидатур из числа врачей и среднего медицинского персонала. На II этапе проходит голосование по отобранным кандидатурам, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Медицинский работник, набравший наибольшее количество положительных отзывов от пациентов, станет победителем в номинации «Признание» конкурса «Профессиональное мастерство», который приурочен ко Дню медицинского работника.

Форма интернет-голосования размещена на сайте www.minzdrav29.ru

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 14:20

При нынешнем медицинском обслуживании любимым доктором может быть только патологоанатом.
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