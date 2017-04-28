В Архангельске проходит конкурс "Мой любимый доктор"

В Архангельске проводится интернет-голосование «Мой любимый доктор» в рамках конкурсной номинации «Признание 2017».

Все жители Архангельской области, желающие выразить слова благодарности в адрес врачей или медицинских сестер, сыгравших значимую роль в их жизни или в жизни близких им людей, могут принять участие в интернет-голосовании.

Голосование разбито в два этапа: на I этапе принимаются голоса за любого медицинского работника, по результатам голосования определяются пять лидирующих кандидатур из числа врачей и среднего медицинского персонала. На II этапе проходит голосование по отобранным кандидатурам, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Медицинский работник, набравший наибольшее количество положительных отзывов от пациентов, станет победителем в номинации «Признание» конкурса «Профессиональное мастерство», который приурочен ко Дню медицинского работника.

Форма интернет-голосования размещена на сайте www.minzdrav29.ru