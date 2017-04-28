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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/13/50720.html

Общество

Столица Поморья присоединится к акции «Чистый берег»

Столица Поморья присоединится к акции «Чистый берег»
Главная цель акции - наведение и поддержание порядка на берегах водоемов, развития общественной активности и бережного отношения граждан к природе.

Ежегодная Всероссийская акция «Чистый берег» будет проводится по 22 мая. Всем неравнодушным горожанам предлагают принять участие в акции, чтобы вместе сделать чище наш любимый город.

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