12 педагогов и студентов Поморья победили в конкурсе грантов имени Выготского

Из 62 педагогов и студентов Северо-Западного федерального округа, ставшими победителями конкурса, 12 – из Архангельской области. Это самое большое представительство от региона. Больше награждённых – только у Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса 16 человек получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в Летней школе «Рыбаков фонда», которая пройдёт в августе в Москве.

38 педагогов дошкольных образовательных учреждений СЗФО получат гранты в размере 50 тысяч рублей.

Стипендию в размере 20 тысяч рублей выиграли восемь студентов высших учебных заведений СЗФО.

Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского станет ежегодным. Старт следующего конкурса будет объявлен в октябре 2017 года, - сообщает пресс-служба правительства области.