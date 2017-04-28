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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/12/50708.html

Общество

Многодетные семьи Поморья получили специальные дипломы "Признательность"

Многодетные семьи Поморья получили специальные дипломы "Признательность"
Фото Артема Келарева
Специальным дипломом «Признательность» уже более 10 лет награждаются многодетные семьи Архангельской области, достойно воспитавшие троих детей. В этом году размер единовременного вознаграждения для них увеличен до 10 тысяч рублей.

Семьям, имеющим шесть и более детей, предоставляется миллион рублей на приобретение транспорта, имеющим семь и более детей — два миллиона на улучшение жилищных условий.

В 2017 году в соответствии с распоряжением губернатора специальным дипломом «Признательность» награждены 77 семей со всей Архангельской области, в том числе четыре приёмных, шесть семей — с шестью детьми, две — с семью. 

В этот день свои награды также получили дипломанты и победители конкурса «Лучшая семья Архангельской области», который проводится с 2013 года. В этом году на конкурс заявились 25 семей из 15 муниципальных образований региона. Отбор проводился заочно на основании материалов, предоставленных органами местного самоуправления районов и городских округов.

В номинации «Семья — это 7 Я» (для воспитывающих трёх и более детей) победила семья Захаровых из Коряжмы. Лучшими в номинации «Искусство — быть семьёй» (для воспитывающих приёмных детей) признана семья Зайковых из Вельского района. Семья Одобецких из Виноградовского района стала победителем в номинации «Молодым везде у нас дорога» (для семей с детьми, в которых ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста), - сообщает ИА "Регион 29".

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