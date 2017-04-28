Многодетные семьи Поморья получили специальные дипломы "Признательность"

Специальным дипломом «Признательность» уже более 10 лет награждаются многодетные семьи Архангельской области, достойно воспитавшие троих детей. В этом году размер единовременного вознаграждения для них увеличен до 10 тысяч рублей.

Семьям, имеющим шесть и более детей, предоставляется миллион рублей на приобретение транспорта, имеющим семь и более детей — два миллиона на улучшение жилищных условий.

В 2017 году в соответствии с распоряжением губернатора специальным дипломом «Признательность» награждены 77 семей со всей Архангельской области, в том числе четыре приёмных, шесть семей — с шестью детьми, две — с семью.

В этот день свои награды также получили дипломанты и победители конкурса «Лучшая семья Архангельской области», который проводится с 2013 года. В этом году на конкурс заявились 25 семей из 15 муниципальных образований региона. Отбор проводился заочно на основании материалов, предоставленных органами местного самоуправления районов и городских округов.

В номинации «Семья — это 7 Я» (для воспитывающих трёх и более детей) победила семья Захаровых из Коряжмы. Лучшими в номинации «Искусство — быть семьёй» (для воспитывающих приёмных детей) признана семья Зайковых из Вельского района. Семья Одобецких из Виноградовского района стала победителем в номинации «Молодым везде у нас дорога» (для семей с детьми, в которых ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста), - сообщает ИА "Регион 29".