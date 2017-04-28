Северодвинец доехал на велосипеде до Брянска Фото пресс-службы администрации Северодвинска Сергей Афанасьев, энергетик "Звёздочки", стартовал из Северодвинска 24 апреля. За это время он добрался до Брянска. Там он встретился с главой города и передал ему памятный сувенир. Финиш велопробега по боевому пути 307-й дивизии состоится 15 июня в Ельце, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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