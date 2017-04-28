В Архангельске пройдёт финал региональной олимпиады «Наследники Ломоносова»

13 мая в столице Поморья пройдут решающие игры финала III региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». Девять школьников из разных городов и районов Архангельской области будут бороться за право называться лучшим юным интеллектуалом Поморья.

Впрочем, на кону и более серьёзный приз – участие в телепроекте Первого канала «Умницы и умники», бессменным ведущим которого является Юрий Вяземский. Победителей зачисляют на первый курс МГИМО МИД России.

Финал III сезона гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» стартует 13 мая в 9:20 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» (наб. Северной Двины, 85/86).

В полдень начнётся завершающий интеллектуальный поединок, по итогам которого и станут известны имена лучших умниц и умников Поморья, - сообщает пресс-служба регионального правительства.