В Архангельске пройдёт финал региональной олимпиады «Наследники Ломоносова»

Впрочем, на кону и более серьёзный приз – участие в телепроекте Первого канала «Умницы и умники», бессменным ведущим которого является Юрий Вяземский. Победителей зачисляют на первый курс МГИМО МИД России.
Финал III сезона гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» стартует 13 мая в 9:20 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» (наб. Северной Двины, 85/86).
В полдень начнётся завершающий интеллектуальный поединок, по итогам которого и станут известны имена лучших умниц и умников Поморья, - сообщает пресс-служба регионального правительства.