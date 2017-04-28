Архангельские волонтёры кибер-патрулями ударят по "группам смерти"

Участники волонтерских движений «Благо» и «Стопнаркотик» будут вместе бороться против суицидов, сект и наркотиков в Архангельске.

«Волонтеры займутся киберпатрулированием, чтобы найти и блокировать веб-ресурсы, пропагандирующие наркотические и психотропные средства, а также суициды и сектантские движения. Первые совместные кибер-рейды пройдут уже в мае», – рассказал руководитель движения «Стопнаркотик-Архангельск» Сергей Пономарёв.

По словам священника Андрея Слинякова, во время рейдов активисты «Блага», в первую очередь, направят силы на предотвращение детского суицида и блокировку «групп смерти», а также сайтов экстремистской направленности. «Мы будем работать со "Стопнаркотиком" параллельно, по разным секторам, и помогать друг другу», – отметил священник.

Молодежное волонтерское движение «Благо» создано в начале 2017 года при региональном отделении Всемирного Русского Народного Собора, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Архангельское региональное отделение движения «Стопнаркотик» было создано в 2015 году. За это время добровольцы провели десятки антинаркотических рейдов на улицах города и виртуальных – в интернете. Участники движения уничтожают скрытую рекламу наркотиков в виде надписей на фасадах зданий, вандальные рисунки нецензурного и оскорбляющего содержания. Волонтерам помогают жители Архангельска, сообщая о тревожных сигналах.