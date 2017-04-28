В Архангельске пройдёт фотовыставка лучших северных мам и пап

Для экспозиции отобраны лучшие работы, которые участвовали в фотоконкурсах «Поморский папа» и «Поморская мама».
Гости выставки смогут увидеть театрализованные постановки по произведениям Самуила Маршака, принять участие в познавательно-игровой программе «Паровозик из Мультяшкино», поучаствовать в математическом квесте. Победителей конкурсов ждут призы.
Выставка начнёт работу 14 мая в 12:00 часов по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135.
Вход свободный, - сообщает пресс-служба областного правительства.