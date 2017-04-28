В Архангельске пройдёт фотовыставка лучших северных мам и пап РressFoto 14 мая в рамках празднования Международного дня семьи в детской библиотеке № 1 им. Е.С. Коковина все желающие смогут посетить фотовыставку «Поморские мамы и папы». Для экспозиции отобраны лучшие работы, которые участвовали в фотоконкурсах «Поморский папа» и «Поморская мама». Гости выставки смогут увидеть театрализованные постановки по произведениям Самуила Маршака, принять участие в познавательно-игровой программе «Паровозик из Мультяшкино», поучаствовать в математическом квесте. Победителей конкурсов ждут призы. Выставка начнёт работу 14 мая в 12:00 часов по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135. Вход свободный, - сообщает пресс-служба областного правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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