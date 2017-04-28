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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/12/50691.html

Общество

12 мая в Поморье ожидается переменный ветер и туман

12 мая в Поморье ожидается переменный ветер и туман
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов осадки.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменный 2-5 м/с.

Температура ночью -2,-7°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС. 

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