В столице Поморья прошёл Кадетский бал

Сто кадетов собрались на ежегодное мероприятие в Биржевом зале Архангельского областного краеведческого музея.

Церемониймейстер торжественно объявлял пары участников бала: «прибыли кадеты с наставником». Лучшие кадеты из тринадцати архангельских школ удостоены чести быть на Кадетском балу, а позади репетиции, уроки хореографии.

Начался бал с торжественного танца марша – полонез, подчёркивая возвышенный характер праздника. Этот танец возник в Польше в XV века, сначала он был исключительно свадебным танцем, затем он стал непременным атрибутом любых народных торжеств. И кадеты грациозно закружились в танце, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мы долго готовились, разучивали танцы на репетициях. Я уверен, что кадет должен быть лучшим во всем, - поделился кадет школы №50 Кирилл Бобин.

Медленный вальс, задорная полька, замысловатые фигуры полонеза, изящный падеграс, кадетский вальс – архангельским кадетом все по плечу.

- Именно кадетам, предстоит важная миссия, нести эстафету памяти великих событий в истории России. Кадетское движение предполагает не только обучение военным навыкам, но и изучение этикета, танцев, истории нашего родного города. Сегодня у всех ребят сияющие лица и приподнятое настроение, это значит, что праздник удался, - уверена наставник школы № 62 Анна Башмакова.