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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50689.html

Общество

В столице Поморья прошёл Кадетский бал

В столице Поморья прошёл Кадетский бал
Фото из архива "Двины-информ"
Сто кадетов собрались на ежегодное мероприятие в Биржевом зале Архангельского областного краеведческого музея.

Церемониймейстер торжественно объявлял пары участников бала: «прибыли кадеты с наставником». Лучшие кадеты из тринадцати архангельских школ удостоены чести быть на Кадетском балу, а позади репетиции, уроки хореографии.

Начался бал с торжественного танца марша – полонез, подчёркивая возвышенный характер праздника. Этот танец возник  в Польше в XV века, сначала он был исключительно свадебным танцем, затем он стал непременным атрибутом любых народных торжеств. И кадеты грациозно закружились в танце, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мы долго готовились, разучивали танцы на репетициях. Я уверен, что кадет должен быть лучшим во всем, - поделился кадет школы №50  Кирилл Бобин.

Медленный вальс, задорная полька, замысловатые фигуры полонеза,  изящный падеграс, кадетский вальс – архангельским кадетом все по плечу.

- Именно кадетам, предстоит важная миссия, нести эстафету памяти великих событий в истории России. Кадетское движение предполагает не только обучение военным навыкам, но и изучение этикета, танцев, истории нашего родного города. Сегодня у всех ребят сияющие лица и приподнятое настроение, это  значит,  что праздник удался, - уверена наставник школы № 62 Анна Башмакова.

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