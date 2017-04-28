В Архангельске пройдёт торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Архангелогородцев приглашают к участию в торжественной линейке «19 мая – праздник Поколений», посвященной празднованию дня рождения Детской организации «Юность Архангельска» и 95-летию Пионерской организации.

Девятый год подряд 19 мая у Вечного огня соберутся самые активные и инициативные школьники Архангельска, где в праздничной атмосфере состоится прием вновь созданных отрядов в члены Детской организации «Юность Архангельска».

Ребятам будут вручены свидетельства и повязаны галстуки-триколор. Также на линейке будут представлены итоги деятельности Детской организации за учебный год и награждены победители конкурса «Лучшие из лучших».

Программа мероприятия будет насыщенной и интересной. Для участия в линейке необходимо направить заявку по электронной почте в центр «Радуга» (arhraduga@mail.ru) до 15 мая, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.