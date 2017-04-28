Новости дня

В Устьянском районе по вине пьяного водителя произошло ДТП

В столице Поморья прошёл Кадетский бал

В Архангельске пройдёт торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Архангельск готовится отметить 75-летие Соловецкой школы юнг

Мобильная версия 16+

Четверг, 11 мая, 17:54

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50687.html

Общество

Архангельск готовится отметить 75-летие Соловецкой школы юнг

Архангельск готовится отметить 75-летие Соловецкой школы юнг
Около 30 ветеранов приедут на торжества в честь 75-летия Соловецкой школы юнг. Уже подтвердили свое участие ветераны из Пермского и Краснодарского краёв, Костромской и Псковской областей.

Из 13 выпускников Соловецкой школы юнг, проживающих в Архангельской области, на торжества планируют приехать двое. Окончательные списки будут сформированы ближе к юбилейным мероприятиям.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, стартуют 23 мая в Москве у Центрального музея Великой Отечественной войны. На Поклонной горе соберутся юнги разных лет. Архангельск в этот день свяжет с Москвой телемост, во время которого ветераны получат возможность увидеть своих товарищей и  вспомнить боевую юность.

25 мая, в день образования Соловецкой школы юнг, торжества пройдут в Архангельске: состоится митинг у памятника Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову и возложение цветов к монументу соловецким юнгам.  

Основные юбилейные мероприятия в регионе запланированы с 25 по 30 июля.

25 июля главные герои торжества посетят Соловецкие острова, где состоится торжественный митинг у памятника соловецким юнгам с участием ветеранов, курсантов, военнослужащих и других гостей.

Ветераны побывают в месте расположения Соловецкой школы юнг в Савватьево, примут участие в ритуале спуска венков в море в память о погибших в годы войны, встретятся с участниками летней школы юнг, посетят Соловецкий морской музей.

Юнги-ветераны примут участие в торжествах в рамках Дня ВМФ, посетят Северный морской музей, станут гостями концерта духовых оркестров фестиваля «Дирекцион-Норд».

Жители и гости Архангельска смогут познакомиться с историей Соловецкой школы юнг на уличной фотовыставке «Сыны Отечества!», которая откроется на проспекте Чумбарова-Лучинского. Отдельную программу готовят для гостей в городе корабелов.

В рамках юбилея стартует всероссийская акция «Сыны Отечества!», которая включает проведение фотовыставок, посвящённых соловецким юнгам, презентацию учебного пособия «История Соловецкой школы юнг», публикации исторических материалов о воспитанниках школы в бортовых журналах авиакомпаний.

В честь знаковой даты на Соловки, а затем в Архангельск планируется заход учебного парусного судна «Юный балтиец» Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. В дни торжеств парусник будет открыт для посещений, - сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня 15:34

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Республика Коми готова закупить в Архангельской области "холмогорских буренок"Сегодня 13:55

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»Сегодня 11:03

В День Победы в Северодвинске работала семейная площадкаСегодня 09:18

В Архангельске отключат наружное освещениеВчера 14:31
1 комментарий

В Северодвинске школьники знакомятся с орденами и медалями времён войныВчера 13:03

Общество

В столице Поморья прошёл Кадетский балСегодня 15:59

В Архангельске пройдёт торжественная линейка, посвященная Дню пионерииСегодня 15:38

Арктическое научное судно "Академик Александров" войдёт в состав ВМФ в 2018 годуСегодня 14:39

Республика Коми готова закупить в Архангельской области "холмогорских буренок"Сегодня 13:55

В Арктическом морском институте пройдёт День открытых дверейСегодня 13:37

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В столице Поморья прошёл Кадетский бал

В Архангельске пройдёт торжественная линейка, посвященная Дню пионерии

Арктическое научное судно "Академик Александров" войдёт в состав ВМФ в 2018 году

Республика Коми готова закупить в Архангельской области "холмогорских буренок"

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Устьянском районе по вине пьяного водителя произошло ДТП

Жительница Плесецка отправится в колонию за спаивание собственной дочери

В Новодвинске в многоквартирном доме подожгли входную дверь

Житель Архангельска отправился в колонию за распространение порнографии с несовершеннолетними

В Пинежском районе сгорела двухквартирная "деревяшка"

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

В Новодвинске прошёл фестиваль спортивных единоборств "Кубок Победы"

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в Сочи

Турнир болельщиков «Водника» завершился неожиданно

Архангельск закружится в вальсах "Пасхального бала"

Надежда Бабкина споёт с Северным народным хором

Выставка северных художников-любителей открылась в Архангельске

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru