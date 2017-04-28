Архангельск готовится отметить 75-летие Соловецкой школы юнг

Около 30 ветеранов приедут на торжества в честь 75-летия Соловецкой школы юнг. Уже подтвердили свое участие ветераны из Пермского и Краснодарского краёв, Костромской и Псковской областей.

Из 13 выпускников Соловецкой школы юнг, проживающих в Архангельской области, на торжества планируют приехать двое. Окончательные списки будут сформированы ближе к юбилейным мероприятиям.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, стартуют 23 мая в Москве у Центрального музея Великой Отечественной войны. На Поклонной горе соберутся юнги разных лет. Архангельск в этот день свяжет с Москвой телемост, во время которого ветераны получат возможность увидеть своих товарищей и вспомнить боевую юность.

25 мая, в день образования Соловецкой школы юнг, торжества пройдут в Архангельске: состоится митинг у памятника Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову и возложение цветов к монументу соловецким юнгам.

Основные юбилейные мероприятия в регионе запланированы с 25 по 30 июля.

25 июля главные герои торжества посетят Соловецкие острова, где состоится торжественный митинг у памятника соловецким юнгам с участием ветеранов, курсантов, военнослужащих и других гостей.

Ветераны побывают в месте расположения Соловецкой школы юнг в Савватьево, примут участие в ритуале спуска венков в море в память о погибших в годы войны, встретятся с участниками летней школы юнг, посетят Соловецкий морской музей.

Юнги-ветераны примут участие в торжествах в рамках Дня ВМФ, посетят Северный морской музей, станут гостями концерта духовых оркестров фестиваля «Дирекцион-Норд».

Жители и гости Архангельска смогут познакомиться с историей Соловецкой школы юнг на уличной фотовыставке «Сыны Отечества!», которая откроется на проспекте Чумбарова-Лучинского. Отдельную программу готовят для гостей в городе корабелов.

В рамках юбилея стартует всероссийская акция «Сыны Отечества!», которая включает проведение фотовыставок, посвящённых соловецким юнгам, презентацию учебного пособия «История Соловецкой школы юнг», публикации исторических материалов о воспитанниках школы в бортовых журналах авиакомпаний.

В честь знаковой даты на Соловки, а затем в Архангельск планируется заход учебного парусного судна «Юный балтиец» Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. В дни торжеств парусник будет открыт для посещений, - сообщает пресс-служба правительства области.